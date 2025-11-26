Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 87 0

СМИ стран Запада больше нельзя считать «респектабельными» из-за утраты ими профессиональных ориентиров.

Как в Кремль отреагировал на призывы уволить Уиткоффа

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования на Украине

Требования об отставке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа подрывают наметившиеся попытки перейти к мирному урегулированию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Вот те голоса, которые сейчас появляются — уволить Уиткоффа — нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать те, пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — отметил он.

По его словам, прессу стран Запада больше нельзя считать «респектабельной», так как она утратила профессиональные ориентиры и не соблюдает прежних журналистских стандартов.

Также Песков подчеркнул, что Москва ждет визит Уиткоффа на следующей неделе и рассчитывает на содержательные обсуждения, в том числе на встречу спецпосланника с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в этот день Дональд Трамп — младший поддержал в соцсети работу Уиткоффа после его контактов с российскими представителями. Он отметил, что критикующие спецпосланника СМИ, по всей видимости, «никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире».

Накануне появилась информация о поручении президента США Дональда Трампа подготовить встречу Уиткоффа с российским лидером в Москве.

Ранее 5-tv.ru писал, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.59
-0.37 91.50
0.53
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:19
«Словно по календарю»: когда в Москве и Петербурге наступят первые морозы
1:58
Пару движений — и все напрасно: что категорически запрещено делать после массажа
1:36
«Мы забрали ее»: Боня объяснила, почему ее 13-летняя дочь больше не ходит в школу
1:15
«Не хотел вылезать»: звезда фильма «Есть только МиГ» Даниил Попов о съемках в самолете
0:57
Детей из нелегального реабилитационного центра в Подмосковье передали родителям
0:36
Осень и ЖКТ: пять привычек, которые могут навредить пищеварению

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Президент Гвинеи-Бисау арестован в ходе военного переворота
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео