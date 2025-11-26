Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования конфликта на Украине

Песков назвал призывы уволить Уиткоффа попыткой срыва урегулирования на Украине

Требования об отставке спецпосланника президента США Стива Уиткоффа подрывают наметившиеся попытки перейти к мирному урегулированию по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

«Вот те голоса, которые сейчас появляются — уволить Уиткоффа — нацелены, прежде всего, на то, чтобы сорвать те, пока что скромные тенденции к выходу на урегулирование посредством мирных переговоров», — отметил он.

По его словам, прессу стран Запада больше нельзя считать «респектабельной», так как она утратила профессиональные ориентиры и не соблюдает прежних журналистских стандартов.

Также Песков подчеркнул, что Москва ждет визит Уиткоффа на следующей неделе и рассчитывает на содержательные обсуждения, в том числе на встречу спецпосланника с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее в этот день Дональд Трамп — младший поддержал в соцсети работу Уиткоффа после его контактов с российскими представителями. Он отметил, что критикующие спецпосланника СМИ, по всей видимости, «никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире».

Накануне появилась информация о поручении президента США Дональда Трампа подготовить встречу Уиткоффа с российским лидером в Москве.

