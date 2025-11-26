Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 57 0

Лидеры стран Запада пытаются отвлечь мировое внимание от политико-дипломатического урегулирования.

Зачем раздувают инфошум вокруг мирной сделки по Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Информационный шум, поднимаемый на фоне обсуждения американского мирного плана по Украине, связан с тем, что попытки Запада продолжить эскалацию кризиса провалились. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что как только запускается политико-дипломатический процесс по украинскому кризису, ЕС включает «кнопку «Шум». Лидеры западных стран пытаются рассеять внимание бессодержательными комментариями и обсуждением домыслов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Президент США Дональд Трамп заявил об «очень близком» заключении соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф на следующей неделе проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила свои условия дипломатического урегулирования — в частности, отказ Киева от территориальных уступок в сторону России, а также от сокращения численности ВСУ. Мария Захарова подвергла этот план решительной критике.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
26 нояб
Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
26 нояб
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
26 нояб
Министр армии США Дрисколл заявил о будущем поражении Украины в конфликте
26 нояб
Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
26 нояб
Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
26 нояб
Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
25 нояб
Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
25 нояб
Российские Су-25 уничтожили боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
24 нояб
ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.96
0.04 90.97
-0.40
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

19:10
Мать Бенни Бланко забаррикадировалась в ванной во время ограбления ее дома
19:00
Самая сильная женщина в мире оказалась мужчиной
18:55
Актрисе Тарасовой вынесли приговор по делу о контрабанде наркотиков
18:50
«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине
18:49
Девушка симулировала беременность и похоронила куклу вместо ребенка
18:44
Умерова допросили в НАБУ по коррупционному делу Миндича

Сейчас читают

Эксперт назвал пункты мирного плана, по которым Киев будет упираться изо всех сил
Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
Церемония прощания с Валентиной Шарыкиной прошла в Москве
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео