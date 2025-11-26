Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США

Лидеры стран Запада пытаются отвлечь мировое внимание от политико-дипломатического урегулирования.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Информационный шум, поднимаемый на фоне обсуждения американского мирного плана по Украине, связан с тем, что попытки Запада продолжить эскалацию кризиса провалились. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спикер дипведомства отметила, что как только запускается политико-дипломатический процесс по украинскому кризису, ЕС включает «кнопку «Шум». Лидеры западных стран пытаются рассеять внимание бессодержательными комментариями и обсуждением домыслов.
Ранее 5-tv.ru писал, что Президент США Дональд Трамп заявил об «очень близком» заключении соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф на следующей неделе проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила свои условия дипломатического урегулирования — в частности, отказ Киева от территориальных уступок в сторону России, а также от сокращения численности ВСУ. Мария Захарова подвергла этот план решительной критике.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
- 26 нояб
- Еврокомиссия подготовила проект изъятия замороженных активов РФ
- 26 нояб
- Рябков: об уступках РФ по урегулированию конфликта на Украине не может быть речи
- 26 нояб
- Министр армии США Дрисколл заявил о будущем поражении Украины в конфликте
- 26 нояб
- Российские силы ПВО уничтожили 33 украинских беспилотника за ночь
- 26 нояб
- Су-34 ударил по боевикам ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 26 нояб
- Гаубица «Мста-С» уничтожила опорный пункт боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Иванополье в ДНР
- 25 нояб
- Российские танкисты уничтожили укрепленные позиции ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 25 нояб
- Российские Су-25 уничтожили боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
- 24 нояб
- ВС РФ освободили населенный пункт Затишье в Запорожской области
Читайте также
93%
Нашли ошибку?