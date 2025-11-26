Захарова объяснила происхождение «информационного шума» вокруг мирного плана США

Информационный шум, поднимаемый на фоне обсуждения американского мирного плана по Украине, связан с тем, что попытки Запада продолжить эскалацию кризиса провалились. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Спикер дипведомства отметила, что как только запускается политико-дипломатический процесс по украинскому кризису, ЕС включает «кнопку «Шум». Лидеры западных стран пытаются рассеять внимание бессодержательными комментариями и обсуждением домыслов.

Ранее 5-tv.ru писал, что Президент США Дональд Трамп заявил об «очень близком» заключении соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта. Спецпредставитель американского лидера Стив Уиткофф на следующей неделе проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила свои условия дипломатического урегулирования — в частности, отказ Киева от территориальных уступок в сторону России, а также от сокращения численности ВСУ. Мария Захарова подвергла этот план решительной критике.

