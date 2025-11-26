«Хватит!» — сын Трампа о желании критиков Уиткоффа сорвать план США по Украине

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Большинство недовольных политиком желают, чтобы конфликт не заканчивался.

Как критики Уиткоффа влияют на мирный план по Украине

Фото: www.globallookpress.com/Paul Hennessy

Трамп-младший указал на стремление СМИ подорвать мирный план по Украине

Сын президента США Дональд Трамп-младший выразил поддержку действиям спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа после новости о предстоящем визите политика в Москву для переговоров с российской стороной. Об этом он написал в соцсети X.

При этом он отметил, что большинство критиков политика желают, чтобы конфликт на Украине не заканчивался.

«Почти все критики Уиткоффа хотят провала любого мирного соглашения с Украиной, чтобы они могли продолжать этот конфликт бесконечно. Хватит!» — отметил он.

Также Трамп-младший добавил, что представители прессы, вероятно, «никогда не добивались успеха в переговорах в реальном мире».

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не завышать значение утечек из СМИ, которые связаны с переговорами. Он пояснял, что в разных странах существуют те силы, которые попробуют сорвать тенденции подхода к мирному урегулированию украинского вопроса.

В свою очередь американский лидер Дональд Трамп поручил Уиткоффу заняться организацией встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

Ранее, писал 5-tv.ru, РФ и США предварительно договорились о приезде Уиткоффа в Москву.

