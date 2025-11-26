Атаман Кузнецов отметил объединение наций на передовой благодаря казачеству

Атаман Кузнецов: казачество объединяет народы и активно участвует в СВО

Казачьи формирования сыграли заметную роль в консолидации разных народов России на фоне специальной военной операции. Об этом заявил атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов, выступая в Музее Победы на тематическом семинаре.

По его словам, казачество проявило себя как общественная сила, присутствующая на всей территории страны и способная объединять людей вне зависимости от региона или национальности.

Он отметил, что на передовой сформированы интернациональные казачьи подразделения, действующие «плечом к плечу».

Кузнецов сообщил, что участие в спецоперации приняли уже около 47 тысяч казаков. Более пяти тысяч из них удостоены государственных наград, двенадцать — получили звание Героя России, при этом пятеро — посмертно. Еще два бойца представлены к этой высшей награде.

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов напомнил, что возрождение казачества прошло несколько этапов — от формулирования государственной политики и создания профильных органов до формирования реестра войсковых обществ. Он подчеркнул, что важным моментом стало участие казаков в событиях 2014 года в Крыму, и отметил, что специальная военная операция вновь продемонстрировала их готовность защищать страну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор Росгвардии Золотов вручил награды раненым росгвардейцам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.