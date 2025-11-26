На пороге «сексуального бума»: в какие месяцы ко второй половинке тянет сильнее

Сексолог Бурлакова: россияне активнее всего занимаются сексом в январе и июле

Можно искать разные причины охлаждения сексуального партнера и даже находить, но иногда виной всему просто «не то время». Как выяснила сексолог Ольга Бурлакова, в году есть месяцы, когда россияне чаще занимаются любовью, а есть и такие, когда в мыслях совсем другое. Своей статистикой она поделилась с журналистами Life.ru.

По данным специалиста, два месяца можно назвать пиковыми в плане сексуальной активности жителей РФ. Это январь, а точнее, его часть — новогодние каникулы, а также июль, на который приходится большое количество отпусков. Нетрудно сделать вывод, что раздеться и любить друг друга до изнеможения люди хотят в те периоды, когда у них минимум других забот. То есть в праздничные дни, на отдыхе, в атмосфере комфорта и спокойствия.

«Длительные каникулы, длительный отпуск либо теплое время года создают ощущение расслабления. Когда мы расслаблены, это создает ощущение безопасности», — заявила Бурлакова.

Так в природе заведено, что продолжать род живые существа стремятся, когда понимают, что их потомству ничто не угрожает. Когда не нужно бороться за выживание, пробуждается инстинкт размножения. У большинства людей такие благоприятные условия складываются только два раза в год.

Все лето, не только июль, добавила сексолог, обычно довольно насыщенное в интимном плане. Но в разгар сезона, в июле, во время путешествий, морских круизов и прочих удовольствий сильнее хочется в постель (но не спать). Противоположности июля — ноябрь и декабрь, дни хлопот и стресса, загруженные работой, подведением итогов и предновогодней суетой.

