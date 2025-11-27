«Быть здесь и сейчас»: актриса Ольга Сухарева рассказала о чувствах во время полета

Даниил Ципелев
Даниил Ципелев Эксклюзив

Именно такие ощущения, по мнению артистки, заставляют людей отправляться в путешествия.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5- tv.ru

Актриса Ольга Сухарева: полет дарит ощущение свободы

Полет дарит ощущение свободы от житейских проблем и насущных дел. Об этом на премьере фильма «Есть только МиГ» корреспонденту 5-tv.ru рассказала актриса Ольга Сухарева.

«Наверное, это про свободу. <…> Это ощущение, когда ты приподнимаешься над землей, это ощущение свободы. <…> Когда ты отрываешься от каких-то насущных дел, проблем и можешь себе позволить быть здесь и сейчас, как будто бы не на земле», — поделилась артистка.

По мнению Сухаревой, по этой причине сейчас все больше людей отправляются в различные путешествия. Ведь они помогают отвлечься от забот и обязательств. Актриса подчеркнула, что именно этим чувство небо привлекает людей.

Кроме того, артистка заявила, что получает удовольствие на работе от того, что погружается в своего персонажа.

К тому же она признала, что может отключиться во время отдыха с семьей.

Премьера героической комедии о советских летчиках «Есть только МиГ» состоится 27 ноября. В центре повествования история Ивана Поливанова (Даниил Попов), который в ходе воздушного боя получает ранение, из-за чего его отстраняют от полетов, отправив на ложный аэродром, призванный отвлечь внимание немцев.

Прибыв на место, Поливанов принимается наводить порядок в части. Вместе с этим он встречает друзей, находит любовь и вновь поднимается в небо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что исполнитель главной роли в фильме «Есть только МиГ», актер Даниил Попов поделился своими впечатлениями от съемок в кабине самолета.

