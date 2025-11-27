«Стабильно увеличивается»: посол сообщил о росте турпотока между РФ и Алжиром

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 100 0

Между Москвой и столицей североафриканской страны действует прямое авиасообщение.

Почему в России стало больше туристов из Алжира

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Посол РФ заявил о росте туристического потока из Алжира в Россию

Все больше алжирцев приезжает в Россию в качестве туристов. За десять месяцев 2025 года количество виз, выданных гражданам североафриканской страны увеличилось на 11%. Об этом «Известиям» рассказал посол РФ в Алжире Александр Соломатин.

«Туристический поток между нашими странами стабильно увеличивается в последние годы. <…> После снятия связанных с пандемией коронавирусной инфекции ограничений интерес со стороны алжирцев к отдыху в России заметно вырос. За десять месяцев этого года было выдано на 11% больше туристических виз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметил дипломат.

Росту туристического потока из Алжира в Россию способствует и прямое авиасообщение между столицами двух государств. Причем самолеты летают по три раза в неделю.

В то же время, по словам Соломатина у россиян Алжир пока не пользуется популярностью. Однако дипломат подчеркнул, что ситуация может измениться, так как страна имеет значительный туристический потенциал.

Алжир привлекает уникальными памятниками архитектуры: от древнеримских развалин до арабо-мавританских построек. Кроме того, страну отличает самобытная культура и кухня. Визитной же карточкой североафриканского государства является уникальная природа. Всего за один день можно побывать на море, в горах и в пустыне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент России Владимир Путин заявил о намерениях отменить визы для туристов из Китая в ближайшее время.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

