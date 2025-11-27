Женщина с ребенком шесть часов не отдавала машину судебным приставам

В Забайкалье женщина шесть часов просидела с грудным ребенком в машине, чтобы не отдавать транспорт приставам.

Авто арестовали из-за миллионного долга: два года назад она оформила кредит в банке, а после взяла микрозайм. Но ни одной из компаний деньги женщина так и не отдала и все это время скрывалась от приставов.

Когда ее поймали и пытались изъять автомобиль, мать с младенцем заперлась внутри. Спустя шесть часов они все же уехали домой с родственниками, а машину эвакуировали.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России разрабатывается инициатива по списанию кредитов для женщин в декрете.

Законопроект уже внесен на рассмотрение. Документ предусматривает списание долгов и введение моратория на начисление неустойки. Речь про пени и штрафы. Законопроект касается просроченных кредитов, которые оформлены на женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

