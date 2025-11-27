Эррол Маск рассказал об использовании ЭКО сыном для рождения близнецов

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив

Смог ли миллиардер запрограммировать жену на беременность мальчиком?

Эррол Маск: Илон Маск прибегал к процедуре ЭКО для рождения близнецов

Некоторые дети американского миллиардера, основателя компании SpaceX, гендиректора Tesla и владельца соцсети X Илона Маска появились на свет с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Об этом 5-tv.ru рассказал его отец, предприниматель и инженер Эррол Маск.

«Не все дети были рождены с помощью ЭКО. Думаю, около четырех из них были рождены таким способом. В настоящее время технологии настолько совершенны, что пары уже не обязаны надеяться, что женщина забеременеет естественным путем», — заявил он.

По словам отца, Илон Маск и его первая жена Джастин Уилсон прибегали к помощи специалистов. У пары родился сын Невада, но его потеряли в десять недель из-за синдрома внезапной детской смерти. Затем благодаря ЭКО на свет появились двойняшки Гриффин и Вивиан, а потом трое мальчиков-близнецов Дамиан, Саксон и Кай.

Как отметил Эррол Маск, его сын и бывшая невестка хотели стать родителями именно близнецов или тройняшек, поэтому и обратились к врачам. Он считает, что наследник выбрал такой способ рождения детей, так как «многие другие люди с финансовыми возможностями тоже идут по этому пути». Однако до попыток заниматься человеческой селекцией Маски не дошли.

Отец бизнесмена утверждает, что у Илона не было цели непременно родить мальчика, а прочие утверждения — просто слухи. После проведенных процедур у него появлялись и девочки тоже. Маск-старший подчеркнул, что каждый человек индивидуален, и все дети одинаково ценны.

Ранее, писал 5-tv.ru, вопросы рождения «идеальных детей» и другие острые научные темы стали предметами обсуждения на конгрессе молодых ученых в «Сириусе».

Эррол Маск рассказал об использовании ЭКО сыном для рождения близнецов
