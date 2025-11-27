«Требует постоянного внимания»: у беременной Лерчек выявили осложнения

Дарья Орлова
Жених знаменитости рассказал, что она нуждается в постоянном наблюдении врачей.

Какие осложнения выявили у беременной Лерчек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

У беременной Лерчек диагностировали анемию и гестоз

У блогера Валерии Чекалиной (Лерчек), которая ждет ребенка, обнаружили проблемы со здоровьем. Жених знаменитости Луис Сквиччиарини рассказал о текущем состоянии Лерчек в личном блоге.

Он опубликовал трогательное видео с Валерией на фоне снимка УЗИ и сообщил, что сейчас девушка находится на 25-й неделе беременности. В своем обращении Луис отметил, насколько его возлюбленной важна поддержка в этот период. Избранник блогерши считает своим долгом сделать все возможное для ее здоровья и безопасности.

«Сейчас все наши мысли и молитвы о том, чтобы у Леры была возможность родить в безопасных и хороших условиях. Ситуация сложная, и мы очень на это надеемся. Здоровье требует постоянного внимания: врачи диагностировали анемию и гестоз, поэтому контроль специалистов и регулярные визиты в клинику жизненно важны для благополучия малыша (последнее УЗИ было сделано на 18 неделе)», — написал Луис.

Пара пока не узнала пол будущего ребенка, но пообещала обязательно поделиться этой новостью с поклонниками, когда будет возможность.

Валерия Чекалина находится под домашним арестом по делу о незаконном выводе за границу более 251,6 миллионов рублей, полученных с продажи курсов. Блогера и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвиняют в совершении валютных операций с использованием подложных документов для перевода денежных средств на счета нерезидентов с сентября 2021 года по февраль 2022 года.

По версии следствия, такие действия квалифицируются по части 3 статьи 193.1 Уголовного кодекса РФ, и им грозит наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Суд продлил им домашний арест на шесть месяцев, при этом Лерчек не признала вину.

