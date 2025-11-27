«Общая ответственность»: с 2026 года Россия становится председателем ОДКБ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 90 0

По словам президента РФ, данная организация — это авторитетная региональная структура, способная обеспечить безопасность.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; 5-tv.ru

Путин: Россия с 2026 года становится председателем ОДКБ

С 2026 года Россия станет председателем Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на саммите ОДКБ в Киргизии.

«С 1 января, как только что было сказано, 2026 года, председательство в ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом «Коллективная безопасность во многополярном мире — единая цель, общая ответственность», — отметил глава РФ.

Российский лидер подчеркнул, что наша страна будет делать все, чтобы развивать сотрудничество государств, входящих в эту организацию, основываясь на следующих принципах: подлинного союзничества, дружбы, добрососедства, уважения, учета интересов друг друга, взаимовыручки и поддержки.

Он подчеркнул, что ОДКБ превратилась в авторитетную региональную структуру, способную обеспечить безопасность, защитить суверенитет и территориальную целостность стран-участниц.

«С учетом геополитической напряженности, вполне логично, что на первый план выходят задачи продвижения коллективных интересов и инициатив стран-участниц ОДКБ на мировой арене», — добавил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на саммите ОДКБ подпишут документы об укреплении военного и экономического сотрудничества.

