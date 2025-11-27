Путин предложил перевооружить силы ОДКБ российским оружием

Разработки России уже показали свою эффективность в практическом применении.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Президент РФ Владимир Путин предложил создать масштабную программу перевооружения сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) российским оружием. Об этом он заявил на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Он отметил, что вооружение страны уже показало свою эффективность в практическом применении.
«Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий», — отметил российский лидер на заседании ОДКБ в расширенном составе.
Лидеры пяти стран — России, Белоруссии, Киргизии, Казахстана и Таджикистана собрались в Бишкеке. По плану в ходе саммита будут намечены приоритетные направления дальнейшего развития ОДКБ и поднимутся актуальные вопросы региональной и международной повестки дня.
Путин прибыл в Киргизию с госвизитом 25 ноября. В аэропорту Бишкека российского лидера встретил президент страны Садыр Жапаров, с которым позже у президента РФ состоялись переговоры. Также Путин провел встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на саммите ОДКБ подпишут документы об укреплении военного и экономического сотрудничества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
93%
Нашли ошибку?