Чудо на глазах у прохожих: мужчина спас провалившегося под лед школьника в Екатеринбурге

Ребенок катался возле пруда, который только-только начал замерзать.

Фото, видео: 5-tv.ru

Прохожий спас провалившегося под лед школьника в Екатеринбурге

Кадры из Екатеринбурга, где дети устроили очень опасные игры. Школьники гоняли на самокатах вдоль пруда. В какой-то момент один из них скатился прямо в воду, а потом провалился под лед. Самому выбраться не получилось. Избежать трагедии помог прохожий и сотрудники проката. Ребенка быстро вытащили из ледяной воды на берег.

Несмотря на протесты ребенка, скорую и полицию все же вызвали, пока ждали родителей. Их попросили напомнить детям, что выходить на тонкий лед смертельно опасно. По словам жителей, школьники регулярно играют у воды. Хотя всего в нескольких метрах есть предупреждающие таблички.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Забайкалье женщина шесть часов просидела с грудным ребенком в машине, чтобы не отдавать транспорт приставам.

Авто арестовали из-за миллионного долга: два года назад она оформила кредит в банке, а после взяла микрозайм. Но ни одной из компаний деньги женщина так и не отдала и все это время скрывалась от приставов.

