Чудо на глазах у прохожих: мужчина спас провалившегося под лед школьника в Екатеринбурге

Прохожий спас провалившегося под лед школьника в Екатеринбурге

Кадры из Екатеринбурга, где дети устроили очень опасные игры. Школьники гоняли на самокатах вдоль пруда. В какой-то момент один из них скатился прямо в воду, а потом провалился под лед. Самому выбраться не получилось. Избежать трагедии помог прохожий и сотрудники проката. Ребенка быстро вытащили из ледяной воды на берег.

Несмотря на протесты ребенка, скорую и полицию все же вызвали, пока ждали родителей. Их попросили напомнить детям, что выходить на тонкий лед смертельно опасно. По словам жителей, школьники регулярно играют у воды. Хотя всего в нескольких метрах есть предупреждающие таблички.

