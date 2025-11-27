Путин заявил о постоянном контакте РФ и Таджикистана по вопросам безопасности

Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 35 0

Правительства государств работают по всем приоритетным направлениям.

Фото, видео: © РИА Новости/ Пелагия Тихонова

Россия и Таджикистан постоянно контактируют по вопросам безопасности. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин во время двусторонней встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

По словам российского лидера, правительства государств работают по всем приоритетным направлениям.

«Товарооборот у нас подрастает, что самое главное. И по вопросам региональной безопасности мы с вами тоже в постоянном контакте», — отметил Путин.

Помимо этого, он указал на взаимодействие министерств и ряда ведомств стран друг с другом. Российский лидер добавил, что взаимодействие РФ и Таджикистана проходит по скоординированным планам.

До этого, 9 октября, Путин охарактеризовал отношения Москвы и Душанбе как дружеские и союзнические. Он подчеркнул, что Россия является крупнейшим внешнеторговым партнером Таджикистана, а также ведущим инвестором в республике.

Тогда же Путин и Рахмон подписали совместные заявления об углублении отношений, стратегического партнерства и союзничества.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге.

