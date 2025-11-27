Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР с четвертого класса

Диана Кулманакова
В России корейский изучают более трех тысяч школьников.

Русский язык стал обязательным предметом в школах КНДР

Фото: 5-tv.ru

Русский язык введен в образовательную программу школ КНДР как обязательный предмет, начиная с четвертого класса. Об этом сообщил министр природных ресурсов России и сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между РФ и КНДР Александр Козлов.

«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с четвертого класса. В России корейский язык изучают более трех тысяч школьников, в основном как второй или третий иностранный», — отметил он, выступая на заседании межправкомиссии.

По словам Козлова, Россия рассчитывает, что в 2026 году в КНДР начнет работу Центр открытого образования на русском языке. Он будет создан на базе Педагогического университета имени Ким Чхоль Чжу — строительство здания центра уже идет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ высоко оценивает внимание руководства Киргизии к вопросам развития и поддержки русского языка в республике. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

Он напомнил, что в октябре 2024 года в России успешно прошли Дни культуры Киргизии. Также осенью этого года состоялось ответное российское культурное мероприятие в Киргизии. В 2023 году Москва и Бишкек запустили совместный проект по строительству девяти школ с обучением на русском языке. Первые три из этих школ планируется открыть к 1 сентября 2027 года.

