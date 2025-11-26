Россия высоко ценит внимание Киргизии к поддержке русского языка

Москва ценит внимание руководства Киргизии к вопросам поддержки русского языка в республике. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом Киргизии Садыром Жапаровым.

В октябре 2024-го года с успехом прошли дни культуры Киргизии в России, а этой осенью — аналогичное российское мероприятие в Киргизии, подчеркнул Путин. Кроме того, в 2023 году Москва и Бишкек запустили совместный проект по строительству в республике девяти средних школ с русскоязычным обучением. Первые три учебных заведения планируется открыть к 1 сентября 2027 года.

Также в рамках программы «Российский учитель за рубежом» в 42 школах республики работают 157 российских преподавателей.

Накануне глава государства прибыл с официальным визитом в Киргизию, где собирается провести переговоры с лидером страны Садыром Жапаровым.

Программа визита состоит из возложения венков к Вечному огню на Площади Победы, неформальной встречи лидеров в резиденции Ала-Арча, подписания заявлений и межправительственных соглашений, а также пресс-конференцию глав государств и госприем от имени киргизской стороны.

Ожидается, что по итогам переговоров состоится подписание заявлений для углубления союзничества и стратегического партнерства «в условиях изменяющегося мира».

В завершении дня 26 ноября пройдет неформальный обед с лидерами стран ОДКБ и разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин прибыл к комплексу «Ынтымак ордо» в Бишкеке для переговоров с Жапаровым. На площади российского лидера приветствовал почетный караул в исторической форме.

