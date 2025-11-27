«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой

Адвокат Бутырина: условный срок Тарасовой — исключение, а не практика

Условный срок для актрисы Аглаи Тарасовой обусловлен малозначительным количеством наркотического вещества, найденного при ней. Об этом рассказала 5-tv.ru Анна Бутырина — адвокат, специализирующийся на статье УК РФ 228.

Аглая Тарасова при этом проходит по статье 229.1 УК РФ — контрабанда наркотических средств, а именно незаконное перемещение через таможенную границу РФ. Как говорит адвокат, минимальная планка наказания по данной статье составляет три года лишения свободы.

«Приговор относительно мягкий потому что, безусловно, каждое дело индивидуально. Суд, в первую очередь, рассматривает размер наркотических средств, которые перевозят через границу Российской Федерации. Но в иных случаях, как правило, назначают реальный срок наказания. Условный срок назначают крайне редко, и это, скорее всего, исключение из правил, нежели практика», — говорит Бутырина.

Кроме того, на мягкий приговор актрисы могли повилять положительные характеристик личности самой Тарасовой, которая ранее никогда не привлекалась к уголовной ответственности. Также сторона обвинения посчитала, что исправление актрисы возможно без изоляции от общества.

«В 99%, скорее всего, это был бы реальный срок лишения свободы», — говорит юрист.

В случае, если Тарасова в период отбывания условного срока наказания снова совершит преступление, а именно будет вновь поймана с наркотиками, либо совершит какое-то иное преступление — это будет считаться «рецидивом преступления». Тогда актриса, безусловно, будет помещена под стражу, говорит Бутырина.

Другими словами, Тарасова должна быть примером образцового поведения и не более. Она должна ходить ходят отмечаться в исправительные учреждения и вообще исполнять все наложенные ограничения приговором суда.

«Если она выйдет за пределы Российской Федерации без разрешения Федеральной исполнительной службы наказания, то, соответственно, это основание для изменения назначенного ей наказания с условного срока на реальный», — говорит эксперт.

Домодедовский суд Московской области признал актрису Аглаю Тарасову виновной и назначил ей наказание в виде трех лет условно и штрафа в размере двухсот тысяч рублей по делу о контрабанде наркотических средств.

До этого прокурор настаивал на назначении актрисы трех с половиной лет условного срока, тогда как защита просила ограничиться штрафом, заявляя о необходимости более мягкого решения. Сама Аглая Тарасова признала вину в полном объеме.

Актрису задержали 28 августа в аэропорту Домодедово при попытке провести вейп, внутри которого обнаружили 0,38 грамма масла каннабиса.

В качестве меры пресечения суд назначил запрет определенных действий. Артистка уже ранее заявляла о раскаянии, называя свое поведение «большой ошибкой».

