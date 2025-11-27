«Это воровство»: Путин об ответных мерах РФ на конфискацию российских активов

Правительство РФ выработает пакет ответных мер на конфискацию российских активов

Конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Правительство РФ по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это (конфискация. — Прим. ред.) произойдет», — говорит российский лидер.

Как отметил президент, данные действия со стороны Европейского союза (ЕС) будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к Европе резко упадет. Учитывая то, что Германия, как локомотив ЕС, уже несколько лет пребывает в рецессии, это будет нелегким испытанием для еврозоны, говорит Путин.

«Всем ясно, и все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности», — говорит Путин.

В связи с этим Путин задался вопросом: кто еще кого учит воровать — Украина Европу или Европа Украину?

