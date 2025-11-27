«Это воровство»: Путин об ответных мерах РФ на конфискацию российских активов

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Президент рассказал, как подобные действия скажутся на Европе.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Правительство РФ выработает пакет ответных мер на конфискацию российских активов

Конфискация замороженных российских активов будет иметь последствия. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции.

«Правительство РФ по моему поручению вырабатывает пакет ответных мер в случае, если это (конфискация. — Прим. ред.) произойдет», — говорит российский лидер.

Как отметил президент, данные действия со стороны Европейского союза (ЕС) будут иметь негативные последствия для мировой финансовой системы, потому что доверие к Европе резко упадет. Учитывая то, что Германия, как локомотив ЕС, уже несколько лет пребывает в рецессии, это будет нелегким испытанием для еврозоны, говорит Путин.

«Всем ясно, и все об этом прямо говорят, что это было бы воровством чужой собственности», — говорит Путин.

В связи с этим Путин задался вопросом: кто еще кого учит воровать — Украина Европу или Европа Украину?

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия поднимет вопрос о ядерных испытаниях на переговорах с США. Москва обсудит насущную тему с американской делегацией.

