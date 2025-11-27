Михаил Ковальчук: России необходимо «Агентство будущего»

Эфирная новость 35 0

Для отбора прорывных проектов в атомной сфере нужна новая база.

Фото, видео: © РИА Новости/Юрий Кочетков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России необходимо создать «Агентство будущего». Об этом заявил президент Курчатовского института, выступая перед молодыми учеными на конгрессе в «Сириусе».

Михаил Ковальчук напомнил, что их старшие коллеги покорили атом и оставили огромное научное наследие. А сейчас нужна новая база для отбора прорывных проектов.

«Сегодня задача такая: мы линейно наращиваем вооружение. Если мы не будем думать о неком новом проекте, стратегическом, который обеспечит доминирование на столетие вперед, мы будем сверхдержавой — мы не выживем тогда», — подчеркнул президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Участники сессии, посвященной 80-летию атомной промышленности, напомнили, что именно ядерный щит надежно хранит безопасность страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что урожай научных открытий пожинают на площадке V Конгресса молодых ученых в «Сириусе». Почти восемь тысяч участников со всей России, а еще делегаты из 63 стран. Средний возраст исследователей — 33 года, то есть те, кто двигают науку здесь и сейчас.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Эффективное закрытие года: астропрогноз для всех знаков зодиака на декабр...

Последние новости

22:19
«Настоящий джентельмен»: Наталия Орейро об экранной химии с Факундо Арана
22:00
Укатился с горки: водитель автобуса в Новокузнецке спасла ребенка во время метели
21:45
В Таиланде 70-летний пенсионер не выжил после секса втроем
21:44
Правительство РФ одобрило соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией
21:32
Первый в стране чат-бот центров госуслуг на базе нейросети заработал в Москве
21:14
Алексей Чадов продолжает биться за неполученные от собственного фильма деньги

Сейчас читают

«В 99% случаях это был бы реальный срок»: адвокат о приговоре Аглаи Тарасовой
Путин пригласил Рахмона на саммит СНГ в Санкт-Петербурге
МИД РФ вручил ноту послу Польши о закрытии генконсульства республики в Иркутске
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео