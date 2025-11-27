«Сегодня приеду»: россиянка случайно узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

Россиянка случайно узнала о смерти мужа через «Госуслуги»

То, что Екатерина Лепеса считала затянувшимся исчезновением мужа, оказалось трагедией, о которой ей никто не сообщил. Два месяца женщина жила надеждой, что супруг Евгений, пропавший в сентябре, скоро вернется домой. И лишь случайное уведомление на «Госуслугах» разрушило ее ожидания: на имя двухлетней дочери пришло извещение о назначении пенсии по потере кормильца. Так Екатерина узнала, что мужа больше нет в живых. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ Тимур Солдатиков.

По ее словам, если бы она не заметила уведомление, тело Евгения могло быть похоронено государством «без имени» — как неопознанное. За это время полиция ни разу не связалась с семьей, хотя, как утверждает Екатерина, при мужчине был паспорт, и он все это время находился в морге.

Исчез Евгений 18 сентября. Последнее сообщение жене — признание в любви, отправленное в 18:11. На записи камер метро «Рязанский проспект» видно, как он выходит со станции, после чего его след теряется. В справке о смерти значится: «Отравление метадоном с неопределенными намерениями», дата смерти — 19 сентября.

Екатерина уверена, что эта версия несостоятельна: муж, по ее словам, никогда не употреблял наркотики, и в тот день ничто не указывало на беду — он уехал из дома в обычном состоянии и собирался вечером вернуться.

«Мы не ругались в тот день. Вообще он уехал, встал как обычно, все нормально, все хорошо. Да, он собирался приехать домой. Он сказал: «Я сегодня приеду, Кать», — поделилась Екатерина.

Дополнительную тень на официальную версию бросает странный звонок, который в октябре получила давняя знакомая Евгения. Несколько секунд записи сохранились, и на них будто бы звучит голос мужчины, утверждающего, что он находится в Омске. Екатерина предполагает, что эта деталь навсегда останется необъяснимой, но для нее ключевой остается другая загадка: почему никто из правоохранителей не сообщил ей о гибели мужа.

В Люберецком морге объяснили, что оповещение родственников — обязанность полиции.

«Тела поступают к нам по постановлению правоохранительных органов, и именно они являются заказчиками экспертизы. Мы никому ничего не передаем», — заявила заведующая учреждением Наталья Коноплева.

Женщина осталась одна с тремя детьми. Теперь Екатерина собирается нанять адвоката и подать в суд, чтобы выяснить, кто допустил ошибку, из-за которой семья даже не знала о смерти Евгения и не смогла проводить его в последний путь. Она уверена, что обязана добиться правды — это, как она говорит, последняя воля ее мужа, которую она должна исполнить.

