Авторы хита «Бобр» могут заключить мировое соглашение по спору о песне

Авторы вирусного хита «Сидим с бобром за столом» Вячеслав Скрипка и Андрей Чернышов просят суд взыскать свыше пяти миллионов рублей с ООО «ИНВИЗИБЛ ПРОМО». Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала Арбитражного суда Москвы.

Кроме того, исполнители требуют признать недействительным один из пунктов лицензионного договора, а также расторгнуть лицензионный договор с компанией.

В качестве соответчиков ответчик также просит привлечь «М2», «ВК Мьюзик Рекордс» и «Феникс Мьюзик», потому что разные треки размещены на разных площадках. Суд отложил судебное заседание для предоставления сторонам возможности примирения на 27 февраля 2026 года.

Вячеслав Скрипка судится с агентством «ИНВИЗИБЛ ПРОМО», которое выступало в роли его менеджера и помогло выпустить хит про бобра. В интервью «UpSound» исполнитель сообщил, что агентство не занималось продвижением, не организовывало концерты, а все действия на цифровых платформах, включая загрузку треков и настройку монетизации, выполняли сами артисты.

Скрипка также подчеркнул, что в их контракте были несоразмерные санкции: за нарушения со стороны агентов предусматривался штраф в тысячу долларов, тогда как за их собственные проступки — десять тысяч долларов. По мнению певца, в договоре была заложена финансовая несправедливость.

При этом, музыкальный продюсер и руководитель агентства Ася Зорина в интервью «UpSound» сообщила, что трек «Бобр» был передан агентству летом 2023 года, но в момент его коммерческого взлета в январе 2024 года артист расторгнул договор и исчез, начав сотрудничество с другим менеджером. Позднее он вернулся только для оформления прав и распределения доходов.

Зорина заверила, что штраф за досрочное заключение нового контракта уже взыскан. Она подчеркнула, что доступы к цифровым платформам всегда оформлялись на самого артиста, а угрозы запретить исполнение хита касались лишь соблюдения контрактных обязательств.

