Захарова отвергла обвинения Молдавии из-за прилета неизвестных беспилотников

Захарова: Россия отвергает обвинения Молдавии в якобы пролете БПЛА

Россия решительно отвергает обвинения со стороны Молдавии относительно пролета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на территорию республики. Все они носят характер информационного шума. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что никакой угрозы для молдавского народа Москва не несет.

Как отметила Захарова, 20 и 26 ноября российский посол в республике Олег Озеров получил протесты из-за сообщений о беспилотниках. В одном из случаев Минобороны Молдавии опровергло факт нарушения воздушного пространства, но потом проконсультировалось с представителями Румынии и Украины и изменило свое мнение.

«Я могу подтвердить, что вторую неделю власти Молдавии делятся со всеми своими фобиями про некие атаки беспилотников… Убедительных доказательств, я подчеркну, вновь никто не привел, никакой российской принадлежности не установлено», — сказала Захарова.

Инцидент с дроном, якобы упавшим на крышу дома во Флорештском районе, по мнению дипломата, тоже кажется преувеличенным. Она подчеркнула, что на опубликованных в соцсетях фотографиях запечатлено практически не поврежденное устройство, которое «картинно» лежит на целой крыше. Складывается впечатление, что его подобрали на линии соприкосновения и намеренно водрузили на здание.

Мария Захарова также заявила, что российские боевые БПЛА поражают только военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и преследуют только законные цели. Москва уважает суверенитет Молдавии и не угрожает жителям страны. В связи с этим дипломат призвала прекратить провокации и политику очернения РФ. Она предположила, что «дроновая паника» в республике, возможно, используется для отвлечения граждан от скандала с контрабандой оружия и денонсации соглашения о культурных центрах.

Беспилотник, якобы упавший на крышу в населенном пункте Нижние Кугурешты Флорештского района, был идентифицирован как «Гербера» и выставлен перед зданием МИД Молдавии. Олега Озерова вызвали в ведомство. На следующий день посол призвал Кишинев остановить дипломатические демарши и напомнил, что сегодня нередко проводятся операции под чужим флагом с целью ухудшить отношение к РФ.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент России Владимир Путин заявил о революции в сфере БПЛА.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.