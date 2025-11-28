Силы ПВО уничтожили один украинский беспилотник над Москвой

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева

На месте падения обломков работают специалисты.

Силы ПВО уничтожили один беспилотник ВСУ над Москвой

Фото: EPA/ТАСС

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 ноября сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили один беспилотник ВСУ, который направлялся к столице.

«Силами ПВО Минобороны уничтожено беспилотное средство, атаковавшее Москву», — написал он в своем Telegram-канале. 

На месте падения обломков работают специалисты, добавил мэр Москвы. 

Российские регионы с начала специальной военной операции, о начале которой президент Владимир Путин заявил в конце февраля 2022 года и цели которой он обозначил как «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, регулярно сталкиваются с атаками беспилотников. Помимо применения БПЛА, противник также наносит ракетные удары по мирным населенным пунктам в приграничных областях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что в Каховском округе из-за ударов ВСУ без электроснабжения остались более 71 тысячи человек в 126 населенных пунктах.

Кроме того, в Каланчакском округе подача электроэнергии также была прервана: там обесточенными оказались 32 тысячи жителей в 61 населенном пункте. На данный момент аварийные работы завершены, и электроснабжение восстановлено.

