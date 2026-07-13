ВС РФ нанесли удары по объектам топливной инфраструктуры боевиков ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 75 0

Также поражены места хранения дронов.

ВС РФ нанесли удары по ТЭК и складам ВСУ

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Вооруженные силы России нанесли удары по объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, а также по складам горюче-смазочных материалов, боеприпасов и цехам сборки беспилотников дальнего действия. Об этом 13 июля сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия поразили также места хранения дронов и пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 142 районах.

Кроме того, подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение двум механизированным, горно-штурмовой бригадам ВСУ и бригаде морской пехоты в районах населенных пунктов Юрковка и Григоровка Запорожской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что подразделения Вооруженных сил России отразили попытку прорыва украинских формирований в районе села Пришиб в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с «Вестями».

По словам Пушилина, противник пытался контратаковать в этом районе, однако российские подразделения удержали позиции, и обстановка там остается стабильной. Он также отметил улучшение положения российских сил на других участках — в частности, под Святогорском. В городских кварталах Красного Лимана уже начались работы по разминированию, а подразделения группировки «Запад» продолжают освобождать город, методично зачищая его от остатков украинских боевиков.

Глава республики добавил, что у противника нарастают серьезные проблемы с логистикой. Из-за нарушения маршрутов снабжения украинские подразделения испытывают острую нехватку как боеприпасов, так и продовольствия.

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