Зима с 5 декабря: в Петербурге поправили закон о сезонах

В Петербурге поправили закон о сезонах

В Северной столице изменения коснутся смены сезонов, в прямом смысле. Местные депутаты внезапно решили пересмотреть календарные границы времен года. Так, теперь зима в Петербурге официально начинается с 5 декабря. Для чего это нужно и кому выгодно, выясняла корреспондент «Известий» Анастасия Репикова.

Пока вся страна живет по григорианскому календарю, Петербург вновь решил отличиться. Здесь времена года определяются не движениями Земли вокруг Солнца, а волей — депутатов. Они решили — зима придет в Северную столицу 5 декабря.

«Зима, весна, лето и осень в Петербурге наверняка не в курсе тех изменений, которые приняли депутаты нашего города. Дед Мороз не знает, что ему поставили новые условия», — заявил политолог Дмитрий Солонников.

А переменчивой петербургской погоде ни оставляют шансов на малейшее опоздание. Еще и приказывают — отступить зима должна ни раньше, ни позже, а 17 марта. Депутаты заявляют — все для защиты прав потребителей при гарантийных случаях на сезонные товары.

«С учетом переходов температур того, как на это смотрят производители обуви, одежды зимней, летней, там тоже есть свои сезонность, и вот были установленны сроки, отличающиеся от астрономических сроков», — заявил член постоянной комиссии по градостроительству, земельным и имущественным вопросам Михаил Амосов.

Астрономические времена года депутатов пока не слушаются. Хотя, по большому счету, все так и есть — зима сдает свои позиции. Раньше это было субъективное суждение, теперь этому есть научное подтверждение.

«Температура приземного воздуха повышается на 0,45 градуса. Сокращение происходит со скоростью около десяти дней за десять лет», — рассказал начальник отдела градоэкологического обоснования развития территорий Санкт-Петербурга, доктор географических наук Артем Павловский.

Начиная с 80-х годов зима сократилась на полтора месяца, лето и осень наоборот — стали длинее. Один сезон увеличился на 13 дней, второй на месяц. Десятилетиями такие изменения фиксируют ученые — фенологи.

«У березы повислой начало осеннего окрашивания листьев. Да, мы эти наблюдения проводим с 1920 года. Есть средняя дата за все годы наблюдений — 28 августа. Сейчас она где-то сместилась в районе 2 — 3 сентября», — заявил руководитель Фенологического центра Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.

Те растения, которые раньше чувствовали себя комфортно лишь на Черноморском побережье, вдруг зацвели в Петербурге. Сенсацией стало тюльпановое дерево. Оно и цветет, и в зиму не обмерзает. Семечки этого растения привезли из Гамбурга. И по прогнозам ученых, к концу столетия наш климат будет схож с морским.

Среднегодовая температура в городе вырастет на 8 градусов Цельсия. Пальмы расти не будут, а для широколиственных деревьев — самое то. Но теперь городу нужно адаптироваться к жаре и запастись кондиционерами. А ведь в Петербурге что ни дом — памятник. И как бы не повторилась история с дворцом бракосочетания на Английской набережной, чьи кадры вызвали резонанс в соцсетях, в загсе тогда назвали меры вынужденными.

Кондиционеры в итоге сняли. А ведь, аномальная жара может повториться еще не раз, как и наводнения. Сюрпризы ждут и зимой. Снег будет выпадать реже, но количество осадков при этом останется прежним. И за день бить все прежние рекорды, как в прошлом году.

Сейчас власти готовят новую версию регионального плана адаптации города к климатическим изменениям. Хотят защитить Петербург от природных катаклизмов и увеличить количество растений. Раз уж климат позволяет. Ну, и депутаты. Региональный закон они принимали еще в 1997 году. Сейчас в него хотят внести правки — одно слово решили заменить на другое, а времена года по-прежнему должны наступать только по их указке.