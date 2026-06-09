Спасателям на пляжах Петербурга будут помогать умные камеры

Купальный сезон в Петербурге только начался, но уже есть жертвы. Хотя на всех пляжах в принципе запрещено заходить в воду, она там не соответствует нормам. Следить за безопасностью на некоторых участках спасателям начинают помогать умные камеры. Но такой способ наблюдения нравится не всем. И это лето может стать переломным для любителей откровенного отдыха. Корреспондент «Известий» Егор Еперев расскажет подробнее.

Песок, инфраструктура, спасатели — к пляжному сезону готово почти все. Вода подкачала. Впрочем, похоже, петербуржцев эта новость не пугает. Как купались, так и продолжают. И даже жуткую статистику уже открыли — с начала мая семь погибших на воде. Недавний громкий случай — накануне утонул подросток.

«Буквально несколько дней назад и вчера уже утонуло три человека. Два из них — во Всеволожском районе. И один из них — это был 17-летний подросток, который в городском поселении Колтуши пошел купаться на озере в черте города», — рассказал заместитель руководителя территориального органа, главный государственный инспектор по маломерным судам Ленинградской области Алексей Зыбцев.

Оборудованных пляжей в Петербурге достаточно — 24 места. Там официально можно отдыхать, есть инфраструктура и, что важно, все под наблюдением спасателей.

«Спасатели будут дежурить на всех предназначенных для этого пляжах. 57 спасательных постов, 119 человек заступает каждый день до 21 часа», — сообщил начальник поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга Юрий Данчук.

И если отдыхающие хотят почувствовать себя на пляже ближе к природе — не получится. Городские технологии в этом году пришли и сюда.

«Мы фиксируем 153 камеры видеонаблюдения. В дальнейшем 300 камер будет установлено на пляжах Курортного района», — пояснил директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения по благоустройству «Курортный берег» Алексей Фисяк.

Вместе со спасателями за безопасностью у воды будет следить искусственный интеллект. Сведения с камер будут передаваться в систему «Умный город». Она в реальном времени анализирует количество посетителей, купание в запрещенных зонах и даже курение.

Отдыхающие уверены: помощь спасателям не помешает. Следить за безопасностью по камерам можно удаленно, а в случае угрозы оперативно реагировать.

Но, кажется, к наблюдению, пусть и ради безопасности, пока не готовы на пляжах, где приватность ценится больше всего.

И ведь все законно. В кабинках для переодевания камер не будет.

«Пляж — это общественное место, и камеры направлены на безопасность», — добавил Юрий Данчук.

Но так ли важно устанавливать камеры на городских пляжах, если там и так дежурят спасатели? Да и ужасающая статистика в основном растет в местах стихийного купания, где ни камер, ни кабинок — лишь песок и вода.

«Мы на сегодняшний день говорим, что фактически 98% утонувших — это вне территории пляжей и спасательных станций. Там человек захотел, вот там хорошее место, пришел, сел или там где-то на набережной», — отметил заместитель руководителя территориального органа МЧС России по Санкт-Петербургу, главный государственный инспектор по маломерным судам Санкт-Петербурга Виктор Колесов.

Да и прежде чем следить за безопасностью на воде, сама вода должна быть безопасной. Но это может быть вопросом времени.

«Водный фактор нестабилен. Поэтому такой частый мониторинг — еженедельный. Мы стараемся в течение трех-пяти дней предоставить информацию. Иногда водный объект не соответствует в течение недели, а потом в течение какого-то периода он держится вполне, его возможно использовать в рекреационных целях», — рассказала заместитель начальника отдела санитарного надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Лариса Салионова.

Но даже если вода пройдет все проверки, спасатели будут сидеть на посту круглосуточно, а камеры повесят на каждый столб — безопасность на воде все ещё в руках самих купающихся. Все меры — лишь способ помочь в случае трагедии, а предотвратить ее можно самостоятельно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.