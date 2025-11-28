Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир

Дарья Орлова
В офисе Зеленского подчеркнули, что готовы обсуждать только линию разграничения.

Согласилась ли Украина уступить территории

Фото: Reuters/Sarah Meyssonnier

Украина не откажется от своих территорий в обмен на мир, заявил глава администрации Владимира Зеленского Андрей Ермак в интервью журналисту The Atlantic Саймону Шустеру.

«Пока Зеленский президент, никто не должен рассчитывать на то, что мы уступим территорию», — подчеркнул Ермак.

По его словам, Киев готов обсуждать лишь то, где должна проходить линия, разграничивающая зоны контроля сторон.

Тем временем в экспертной среде продолжают обсуждать перспективы мирного плана президента США Дональда Трампа и его реальное содержание. Аналитики также рассуждают о том, сможет ли украинская власть преодолеть почти полное падение доверия и представить обществу «новые сигналы надежды».

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар, выступая на совместном российско-белорусском форуме в Брюсселе, заявил, что страны НАТО целенаправленно подготавливают граждан к вероятному масштабному противостоянию с Россией, хотя реальных оснований для подобных опасений нет.

По его словам, руководство альянса сознательно укрепляет образ «российской угрозы», используя эту риторику как оправдание для наращивания военной активности у границ России.

