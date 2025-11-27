НАБУ готовит обвинение против главы офиса Зеленского Андрея Ермака

Тем временем на Украине раскручивается новый виток политического кризиса. Антикоррупционное бюро готовит обвинение против Андрея Ермака, главы офиса Владимира Зеленского.

Несколько дней назад именно его назначили главой делегации на переговорах с США. Но теперь журналисты выяснили, что выбор Ермака может быть прикрытием, чтобы тот смог покинуть страну под легальным предлогом. Его имя не раз упоминается на тех самых пленках из квартиры Миндича, где самое близкое окружение Зеленского распределяло ворованные миллионы.

Среди них — несколько бывших и действующих министров и секретарь совета безопасности страны Рустем Умеров. При этом детективы НАБУ уверяют, что еще не раскрыли всех имен участников коррупционной схемы.

Ранее 5-tv.ru писал, что секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова допросили в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) как свидетеля по уголовному делу о коррупции предпринимателя Тимура Миндича

