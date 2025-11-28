НАБУ подтвердило обыск у главы офиса Зеленского

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердили обыск у главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины», — сообщается в Telegram-канале организации.

В бюро уточнили, что эти действия санкционированы свыше и идут в рамках расследования. Детали обыска ведомство обещало опубликовать позднее.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что обыски в доме Ермака связаны с тремя причинами. По его словам, глава ОП отдавал приказы силовикам следить за сотрудниками НАБУ и САП, а также участвовал в коррупционных схемах Миндича. Также нардеп заявил, что задокументированы попытки Ермака «отжать» некий «объект», о котором пока не было заявлено публично.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.