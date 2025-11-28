НАБУ подтвердило обыск у главы офиса Зеленского

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 37 0

Следственные действия связаны с предполагаемой причастностью Ермака к коррупционному делу Миндича.

Почему провели обыск у Ермака

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) подтвердили обыск у главы офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака.

«НАБУ и САП совершают следственные действия (обыски) у руководителя Офиса Президента Украины», — сообщается в Telegram-канале организации.

В бюро уточнили, что эти действия санкционированы свыше и идут в рамках расследования. Детали обыска ведомство обещало опубликовать позднее.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* сообщил, что обыски в доме Ермака связаны с тремя причинами. По его словам, глава ОП отдавал приказы силовикам следить за сотрудниками НАБУ и САП, а также участвовал в коррупционных схемах Миндича. Также нардеп заявил, что задокументированы попытки Ермака «отжать» некий «объект», о котором пока не было заявлено публично.

Ранее 5-tv.ru писал, что в доме главы ОП Украины прошли обыски.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — признан террористом и экстремистом в РФ.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

12:30
«Понятия не имею, что я — Кевин»: дети Маколея Калкина в восторге от «Один дома»
12:21
В Москве объявили лауреатов кинопремии «Бриллиантовая бабочка»
12:15
В Москве мужчина сбросил курящего коллегу в шахту лифта
12:07
Жителя Тулы приговорили к 16 годам лишения свободы за госизмену и диверсию
12:05
Песков указал на проблему с легитимностью и проведением выборов у Зеленского
12:00
Убийцу генерала Москалика приговорили к пожизненному сроку

Сейчас читают

РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео