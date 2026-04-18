Открывшего стрельбу в Киеве ликвидировали во время задержания

Евгения Алешина

Украинский спецназ провел штурм супермаркета, в котором мужчина удерживал заложников.

Что известно о мужчине, который открыл стрельбу в Киеве

Фото: © РИА Новости/Стрингер

Открывшего стрельбу в Киеве ликвидировали во время задержания, сообщает РБК Украина. 

По данным СМИ, имя подозреваемого — Васильченков Дмитрий Васильевич, ему 58 лет. Он является гражданином Украины. Проживал в Голосеевском районе Киева, а до этого в Бахмуте Донецкой области.

Сообщается, что террорист поджег свою квартиру. По некоторой информации, он является солдатом ВСУ с психологическими проблемами. Ему около 60 лет, о мотивах его поступках неизвестно. На месте продолжают работают правоохранители.

До того, как штурмовать супермаркет, спецназом Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) группа переговорщиков пыталась убедить вооруженного мужчину сдаться.

Он открыл огонь по людям из автомата в Киеве вечером 18 апреля: стрелял в упор по прохожим, а потом забаррикадировался в магазине «Велмарт» и взял людей в заложники.

Предварительно известно о пяти жертвах и десяти госпитализированных пострадавших. Среди раненых есть ребенок, сообщил мэр Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

