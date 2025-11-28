«Называет сыночкой»: Игорь Николаев рассказал об отношениях с матерью

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 63 0

Певец отметил, что между ним и Светланой Митрофановной царят искреннее тепло и нежность.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Народный артист РФ Игорь Николаев рассказал об отношениях с матерью

Народного артиста РФ Игоря Николаева с его матерью связывают по-настоящему теплые родственные отношения. Об этом сам певец рассказал 5-tv.ru в Государственном Кремлевском дворце на праздничном гала-концерте «Ода матери», приуроченном к празднику Дня матери.

«Мы не то, что постоянно признаемся друг другу в любви, но мы друг друга очень любим», — рассказал он.

Автор хита «Выпьем за любовь» признался, что мама называет его «сыночка», но его это ни капли не смущает. По словам Николаева, для него «кайф» и в 65 лет оставаться «сыночкой» для своей родительницы — сам он в ответ называет ее «мамочка». Во время телефонных разговоров они с супругой, певицей и артисткой Юлией Проскуряковой, всегда спрашивают Светлану Митрофановну о том, понравилось ли ей очередное выступление сына.

Певец рассказал и о том, какие блюда готовит его мать. Коронным кулинарным произведением Николаевой является окрошка, причем она всегда готовится со строгим соблюдением рецепта — никакого кефира и только квас в качестве заправки, а также никаких неклассических ингредиентов. В составе — сметана, огурцы, лук, вареные яйца, редис и докторская колбаса. Сопровождает это великолепие неизменная тарелка с горячей картошкой.

Ранее 5-tv.ru писал, что концерт «Ода матери» посетили около шести тысяч человек из РФ, в том числе из новых регионов, а также из Армении, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Лучшее из мира Шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.25
-0.34 90.79
-0.71
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

14:28
Орбан выразил надежду на продолжение с Россией диалога по энергетике
14:18
Путин: РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения несмотря на сложную обстановку
14:15
Близкие Усольцевых назвали приоритетную версию их исчезновения
14:07
Орбан: Венгрия готова предоставить России площадку для переговоров по Украине
14:03
Путин назвал взвешенной позицию Орбана по украинской тематике
14:00
«Называет сыночкой»: Игорь Николаев рассказал об отношениях с матерью

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео