«Из-за внешних ограничений»: Путин про снижение товарооборота с Венгрией

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 70 0

Однако страны продолжают активно взаимодействовать в области энергетики.

Фото, видео: 5-tv.ru

Путин: из-за внешнего давления товарооборот между РФ и Венгрией снизился

Товарооборот между Россией и Венгрией в 2024 году снизился. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном в Кремле.

«К сожалению, констатирую, что за прошлый год у нас произошло некоторое снижение товарооборота — прежде всего, конечно, из-за внешних ограничений», — отметил российский лидер.

Этот показатель, по словам Путина, снизился «прилично» на 23%. Однако в 2025-м ситуация понемногу начала исправляться. Товарооборот между этими двумя странами вырос «скромно» чуть больше чем на 7%.

Подчеркнул президент РФ и то, что Россия и Венгрия активно взаимодействуют в области энергетики.

Путин также отметил и взвешенную позицию Будапешта по конфликту на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что РФ и Венгрия сохраняют хорошие отношения и продолжают вместе развиваться, несмотря на сложную обстановку. Президент России добавил, что позиции двух стран могут во многом не совпадать. Но сегодня и Москва, и Будапешт придерживаются прагматичного подхода к развитию двусторонних связей.

