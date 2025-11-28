«До сих пор»: Сергей Лавров прокомментировал свою пропажу

Сергей Лавров шуткой прокомментировал свою пропажу

Глава МИД РФ Сергей Лавров все еще где-то «пропадает». Об этом заявил сам дипломат на встрече с представителями СМИ.

Журналист Александр Юнашев поинтересовался у Сергея Лаврова о том, где руководитель ведомства пропадал.

«Я пропадаю до сих пор», — пошутил в ответ министр.

Президент России Владимир Путин назвал чушью слухи об «опале» Сергея Лаврова после разговора с госсекретарем США Марко Рубио. Российский лидер не просто опроверг домыслы, но и пояснил, что руководитель ведомства активно работает. Глава МИД РФ доложил президенту, где и чем он планирует заниматься, и начал работать по своему графику. Среди дел министра значится и подготовка к встрече с коллегами из Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров подчеркнул лицемерие стран-участниц «большой семерки». G7 приняли документ, принципы которого противоречат реальным действиям этих государств в отношении других стран.

