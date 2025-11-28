«Это отвратительно»: Меган Маркл получила прозвище из-за готовки праздничного блюда

Mirror: Меган Маркл получила прозвище из-за готовки праздничного блюда

Меган Маркл столкнулась с волной критики после публикации кулинарного ролика, в котором, по словам пользователей соцсетей, герцогиня допустила серьезные нарушения правил гигиены. Именно это и принесло ей новое обидное прозвище — «Сальмонелла Сассекская». Об этом сообщает Mirror.

В преддверии Дня благодарения Меган поделилась видео, где натирает специями сырую индейку в своем доме в Монтесито. Однако внимательные зрители заметили, что она делает это с кольцами и браслетами, а затем берет мельницу для перца, не помыв руки после контакта с сырой птицей.

Реакция последовала мгновенно.

«Это отвратительно. Элементарные правила готовки. Она понятия не имеет, что делает», — написал один пользователь.

«Никто не готовит индейку в украшениях. Это прямой путь к бактериям», — сказал другой.

«А потом голыми руками берет перцемолку — очередная катастрофа с сальмонеллой», — подытожил третий.

Несмотря на критику, в своем праздничном обращении Меган поблагодарила поклонников за поддержку своего бренда As Ever, подчеркнув, что ей ценно быть частью семейных традиций своих подписчиков. Герцогиня также рассказала, что провела День благодарения в окружении принца Гарри, детей и друзей, одновременно следя за тем, чтобы индейка не подгорела.

Накануне праздника Меган и Гарри впервые за долгое время появились на публике вместе с детьми — Арчи и Лилибет. Семья участвовала в благотворительном кулинарном проекте, где вместе с волонтерами готовила еду для нуждающихся. Супруги испекли печенье, нарезали овощи и упаковывали блюда.

