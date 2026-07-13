Роковая ошибка: Григорий Лепс жалеет о разводе с женой Анной Шаплыковой

Григорий Лепс жалеет о разводе с женой Анной Шаплыковой

Расставание с супругой Анной Шаплыковой стало самой серьезной жизненной ошибкой для народного артиста Григория Лепса. Об этом певец сообщил в подкасте Эмина Агаларова.

В беседе Лепс разоткровенничался о крахе семьи, который произошел в 2021 году после 20 лет совместной жизни. Музыкант констатировал, что именно его поступки стали катализатором разрыва.

«Это была самая большая моя ошибка в жизни. Нужно было постараться удержать семью на плаву, чего бы это ни стоило, но в силу обстоятельств и моего безобразного на тот период времени поведения все к этому привело. В этом я раскаиваюсь и всегда буду за это платить», — отметил артист.

Несмотря на глубокое раскаяние и наличие теплых чувств к бывшей жене, Лепс трезво оценивает сложившуюся ситуацию и не питает иллюзий относительно воссоединения. По его словам, вернуть все в прежнее русло уже невозможно, так как время нельзя повернуть вспять.

Артист подчеркнул, что Анна остается для него исключительной женщиной. Сейчас им удается сохранять добрые отношения, несмотря на пережитую драму.

Сейчас исполнитель не одинок. Ранее он сообщил о наличии новой возлюбленной, которую характеризует как добрую и прекрасную девушку. Однако пара не обзавелась общим бытом и предпочитает проживать отдельно друг от друга.

Григорий Лепс был женат дважды. Его первый брак со Светланой Дубинской продлился недолго. В этих отношениях родилась дочь Инга, которая сегодня занимается творчеством и периодически появляется на телевидении.

В 2000 году артист женился на танцовщице Анне Шаплыковой. В этом браке у него родились трое детей — дочери Ева и Николь, а также сын Иван. В декабре 2021 года супруги развелись.

После расставания Лепс некоторое время не афишировал личную жизнь. Однако в 2024 году певец подтвердил роман с 19-летней Авророй Кибой.

Пара регулярно появляется вместе на светских мероприятиях, а сам артист неоднократно заявлял, что настроен серьезно и планирует жениться. Однако в начале 2026 они объявили о расставании.

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