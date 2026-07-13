Два человека пострадали в Солнечногорске в результате падения обломков БПЛА

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 3 848 0

Минувшей ночью ВСУ нанесли масштабный удар по Московскому региону.

Атака дронов ВСУ на Солнечногорск сегодня 13 июля — новости

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи дронов нанесли масштабный удар по Московской области. В результате чего в Солнечногорске два человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В своем мессенджере МАКС он написал, что при отражении атаки вражеских беспилотников обломки одного из них попали в многоквартирный жилой дом. Повреждена стена и остекление здание. Два жильца получили ранения.

«Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь», — написал Андрей Воробьев.

Больше о состоянии пострадавших информации нет.

Еще, как написал губернатор Московской области, в результате атаки дронов ВСУ разрушения зафиксированы в Истре и Можайске. Там повреждены частные дома. Помимо этого, в Истре погибли три человека.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с момента начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Причем для ударов киевские боевики используют не только БПЛА, но и ракеты. Чаще всего от действий ВСУ страдает мирное население.

Ранее ВСУ атаковали Луганскую Народную Республику (ЛНР). Боевики направили дрон на гражданский автомобиль. В результате погиб 73-летний мужчина. Его попутчица получила ранения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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