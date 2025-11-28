«Вызвала резонанс»: адвокат прокомментировала ситуацию с квартирой Долиной

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 83 0

Полина Лурье, которая купила жилье у певицы, не сможет вернуть себе денежные средства.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Адвокат Бутырина: юридическая схема по делу Долиной вызвала резонанс

Юридическая схема по делу народной артистки РФ Ларисы Долиной вызвала резонанс на рынке вторичного жилья. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Анна Бутырина.

«Схема уже вызвала массовый резонанс на рынке и снижение доверия к продавцам, особенно пожилого возраста, что стимулировало достаточный всплеск на рынке вторичной недвижимости», — отметила адвокат.

Бутырина также добавила, что наказание для курьера Анжелы Цырульниковой в виде семи лет лишения свободы относится к строгому, поэтому можно полагать, что ее работа заключалась не только в курьерских услугах, но и имела значительную роль в совершенном преступлении.

«Наказание по данной категории дел относится к строгому. В среднем, по статистике, назначается наказание по данной статье около трех-четырех лет реального лишения свободы либо же условно», — отметила адвокат.

По ее словам, Полина Лурье, которая купила квартиру у Долиной, не сможет вернуть денежные средства, потраченные на приобретение недвижимости, так как Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье, и квартира теперь закреплена за Долиной.

«Обязанности вернуть Лаурье 112 миллионов рублей за ней (Долиной — Прим. Ред.) не возложено. Касательно того, сможет ли Лаурье вернуть данные средства с мошенников, хочу пояснить, что формально шансы есть… Но взыскание реально будет зависеть от того, будет ли имущество у данных мошенников. По практике, на то они и мошенники, что никакого имущества у них нет», — отметила Бутырина.

Лариса Долина утверждает, что стала жертвой мошенников. В августе в ее квартиру пришли люди и заявили, что жилье принадлежит им. Разбираться пришлось полиции. Новые собственники купили апартаменты за 112 миллионов рублей. Исполнительница деньги получила, но потом перевела на «безопасный счет» неизвестным, которые представились сотрудниками спецслужб, и добавила еще часть — свои сбережения, потеряла все.

Долина подала иск против покупательницы ее квартиры Полины Лурье, та составила встречный иск, но проиграла. Второй кассационный суд отклонил жалобу Лурье и оставил право собственности за артисткой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что суд в Балашихе снял арест с московской квартиры певицы Ларисы Долиной.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

22:07
Суд арестовал организатора рехаба в Дедовске Хоботову до 22 января
21:51
Путин пошутил про продукты с ГМО и быка размером с комнату
21:34
Песков: Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели
21:29
Правительство РФ одобрило поэтапное снижение скидки в системе «Платон»
21:14
«Школы хорошие»: Путин отметил богатый опыт РФ в применении новых материалов в ОПК
21:08
Сийярто заявил о получении Венгрией гарантий по энергоснабжению от РФ

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео