Mirror: Британец убил 87-летнего пенсионера ради кукурузных хлопьев и пирога

В Лондоне 59-летний мужчина был приговорен к пожизненному заключению за убийство 87-летнего пенсионера, на которого он напал ради пакета продуктов — коробки кукурузных хлопьев, мясного пирога и сдачи после похода в магазин. Об этом сообщает Express.

Трагедия произошла на севере столицы. Мужчина проследил за пожилым человеком от магазина до закусочной, ожидая момента, когда тот отделится от толпы. Услышав отказ отдать сумку, злоумышленник сбил жертву с ног и начал обыскивать его карманы, пока он лежала без сознания на тротуаре.

Прохожая, услышавшая крики, вызвала полицию. Пенсионер сумел прийти в себя, но не смог объяснить, что произошло. Его доставили в больницу со множественными травмами — кровоизлиянием в мозг и переломами ребер. Через два дня он умер.

Нападавшего задержали благодаря камерам наблюдения: они зафиксировали, как он следил за покупками жертвы и затем уходил с сумкой, похожей на пакет жертвы. При аресте он вел себя агрессивно, угрожал полицейским и даже бросил в одного из офицеров горячий кофе.

В ноябре его признали виновным в убийстве и грабеже. Суд приговорил мужчину 28 ноября к минимуму 23 года тюрьмы.

«Он выбрал пенсионера своей целью, потому что тот был слаб. Это был подлый поступок, и подсудимый не выразил ни малейшего сожаления», — сказал судья.

