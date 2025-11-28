Путин позвонил пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске мальчику

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 74 0

Президент РФ обратился к ребенку с пожеланиями здоровья.

Что сказал Путин пострадавшему от взрыва в Красногорске

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин позвонил школьнику, пострадавшему от взрыва самодельного устройства (СВУ) в Красногорске. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства связался с десятилетним Глебом Броваром, который получил травмы кистей рук после того, как поднял денежную купюру с СВУ в Красногорске. Президент РФ обратился к ребенку с пожеланиями здоровья.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. <…> Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии.

Известно, что мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой, когда проходил около жилого дома в Красногорске. В результате отрыва от поверхности СВУ сдетонировало.

Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу. У него диагностировали разрывы мягких тканей и повреждения пальцев кисти. Врачи ампутировали часть пальцев школьника.

При этом Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Сатурн даст повторные возможности: гороскоп для всех знаков на декабрь 20...

Последние новости

20:22
«Я живым не сдамся»: Дмитрий Дибров объяснил, в чем основа интереса к сплетням
20:11
Москвичка заказала убийство мужа, чтобы избежать раздела имущества
20:00
Вырвал глаз и изуродовал лицо: на бездомного напал обезумевший мужчина
19:36
Мужчина задохнулся из-за поедания живых тараканов на конкурсе
19:23
На Украине учительница уволилась из-за лжи в учебниках истории
19:13
Начались испытания оборудования для первой ВСМ в России

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Лунный календарь красоты: гороскоп стрижек на ноябрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео