Путин позвонил пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске мальчику

Президент России Владимир Путин позвонил школьнику, пострадавшему от взрыва самодельного устройства (СВУ) в Красногорске. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава государства связался с десятилетним Глебом Броваром, который получил травмы кистей рук после того, как поднял денежную купюру с СВУ в Красногорске. Президент РФ обратился к ребенку с пожеланиями здоровья.

«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. <…> Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии.

Известно, что мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой, когда проходил около жилого дома в Красногорске. В результате отрыва от поверхности СВУ сдетонировало.

Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу. У него диагностировали разрывы мягких тканей и повреждения пальцев кисти. Врачи ампутировали часть пальцев школьника.

При этом Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

