Путин позвонил пострадавшему при взрыве СВУ в Красногорске мальчику

Президент РФ обратился к ребенку с пожеланиями здоровья.
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
Президент России Владимир Путин позвонил школьнику, пострадавшему от взрыва самодельного устройства (СВУ) в Красногорске. Об этом в беседе с ТАСС рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Глава государства связался с десятилетним Глебом Броваром, который получил травмы кистей рук после того, как поднял денежную купюру с СВУ в Красногорске. Президент РФ обратился к ребенку с пожеланиями здоровья.
«Владимир Путин позвонил по телефону Глебу Бровару. <…> Его сегодня выписали из больницы, и Путин пожелал ему скорейшего полного выздоровления, здоровья и счастья», — сказал Песков.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии.
Известно, что мальчик поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с прикрепленной десятирублевой денежной купюрой, когда проходил около жилого дома в Красногорске. В результате отрыва от поверхности СВУ сдетонировало.
Ребенок был экстренно госпитализирован в больницу. У него диагностировали разрывы мягких тканей и повреждения пальцев кисти. Врачи ампутировали часть пальцев школьника.
При этом Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».
