Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 92 0

Медики продолжают наблюдать за ребенком.

Что стало с пострадавшим при взрыве в Красногорске мальчиком

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Состояние мальчика, пострадавшего в результате взрыва денежной купюры в Красногорске, по-прежнему стабильное. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам источника, утром у школьника была перевязка с использованием седации. Сотрудники медицинского учреждения продолжают давать мальчику обезболивающие лекарства.

Ранее мальчик, проходя вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с земли взрывное устройство — оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация.

У ребенка были диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти. Врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего. Специалисты работают над тем, чтобы ускорить заживление ран и максимально восстановить функции руки.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром. Ребенку предстоит долгая реабилитация и восстановление.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+5° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
80.60
-0.69 93.70
-0.49
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:05
Неизвестный пронес бензин и устроил пожар в кинотеатре московского ТЦ «Авиапарк»
23:00
Опасные заблуждения: в какие мифы о гормонах верят люди
22:59
«Прорывной»: Беловол дала высокую оценку закону о развитии виноделия в РФ
22:49
Киевский режим ухудшает свою позицию, отказываясь от диалога с Россией
22:42
В Госдуме отреагировали на призыв G7 к немедленному прекращению огня на Украине
22:34
«Вы имеете право»: Николай Басков вышел из себя на съемках шоу

Сейчас читают

В Карелии рухнул истребитель Су-30
«Страшно не подняться»: упавший на презентации робот о своем самочувствии
«Сердечко на секундочку остановилось»: Сафронов о том, как мама утерла нос подругам
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака на ноябрь 2025 — любовь деньги
💫Гороскоп на деньги на ноябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на деньги в ноябре 2025 — видео
Как фазы Луны влияют на жизнь знаков зодиака в 2026 году