Пострадавший при взрыве в Красногорске мальчик находится в стабильном состоянии

Состояние мальчика, пострадавшего в результате взрыва денежной купюры в Красногорске, по-прежнему стабильное. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам источника, утром у школьника была перевязка с использованием седации. Сотрудники медицинского учреждения продолжают давать мальчику обезболивающие лекарства.

Ранее мальчик, проходя вдоль жилого дома в Красногорске, поднял с земли взрывное устройство — оно было замаскировано под подарочную упаковку с прикрепленной 10-рублевой денежной купюрой. После этого произошла детонация.

У ребенка были диагностированы разрывы мягких тканей, а также повреждения пальцев кисти. Врачам пришлось ампутировать часть пальцев пострадавшего. Специалисты работают над тем, чтобы ускорить заживление ран и максимально восстановить функции руки.

Следственный комитет по Московской области возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что у пострадавшего при взрыве в Красногорске мальчика сохраняется болевой синдром. Ребенку предстоит долгая реабилитация и восстановление.

