В Словакии предупредили Украину о последствиях коррупционных скандалов

|
Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 25 0

Они существенно отразились на имидже Киева на мировой арене.

Как коррупционные скандалы обернутся для Украины

Фото: www.globallookpress.com/Michael Kappeler

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Коррупционный скандал на Украине может замедлить процесс ее вступления в ЕС

Разгорающийся коррупционный скандал на Украине уже начал отражаться на имидже Незалежной на международной арене — он способен замедлить процесс ее вступления в Евросоюз (ЕС). Об этом заявил «Известиям» вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, отметив, что Незалежная сейчас переживает масштабный политический кризис.

«Безусловно, это может замедлить процесс. Каждое государство, стремясь вступить в Европейский союз, обязано выполнить комплекс строгих критериев и условий», — сообщил Гашпар.

Он подчеркнул, что в ключевые требования на вступление в ЕС входит эффективная борьба с коррупцией, стабильные институты по обеспечению верховенства права, использование результативных антикоррупционных механизмов, прозрачность государственных закупок, противодействие отмыванию средств, а также другие важные реформы.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу своего офиса Андрея Ермака, у которого в тот же день НАБУ и САП провели обыски.

За отстранение Ермака от должности активно выступали в Верховной раде после разоблачений, связанных с бизнесменом Тимуром Миндичем и близкими к нему министрами юстиции и энергетики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 год...

Последние новости

3:08
«Нужны новые традиции»: жена Брюса Уиллиса о предстоящем Рождестве с ним
2:50
В Словакии предупредили Украину о последствиях коррупционных скандалов
2:40
Захар Прилепин приступил к выполнению задач в зоне СВО
2:29
Девушку связали скотчем и утопили в болоте ее собственные братья
2:10
Орбан попробовал блюда русской кухни после переговоров с Путиным
1:48
На пути к тотальной цензуре: в ЕС могут начать проверять все сообщения перед отправкой

Сейчас читают

Суд вынес приговор фигурантам по делу о мошенничестве с квартирой Долиной
Премьер-министр Венгрии Орбан прилетел в Москву
Месяц Земляной или Каменной Крысы: китайский гороскоп на декабрь 2025 года
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео