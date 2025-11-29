Голова не при чем: врач-невролог назвал скрытую причину мигрени

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова

На здоровье и качество жизни влияют сотни факторов — от питания и активности до положения тела во время сна.

Невролог назвал скрытую причину мигрени

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Невролог Ратинов: одной из скрытых причин мигрени может быть шейный спазм

Мигрень считается одним из самых распространенных заболеваний в мире — третье место в рейтинге. От этого недуга страдает примерно 17% россиян. Симптомы его буквально парализуют — приступы сильнейшей головной боли, которые могут стать хроническими. Что именно провоцирует его развитие, журналистам издания Газета.ру рассказал врач невролог-вертебролог Андрей Ратинов.

По словам эксперта, нередко скрытой причиной мигрени становится шейный спазм, вызывающий так называемую отраженную боль. Она зарождается в области шейного отдела позвоночника, усиливается при поворотах и наклонах головы. Иногда болевой синдром проявляется с одной стороны, при этом возникает ощущение тяжелой головы и напряжение в зоне затылка.

В 90% случаев спазмам приводит комплекс проблем. В их числе длительная работа за столом — из-за наклона шеи нарушается кровообращение, могут сдавливаться нервы. Если при этом человек ведет малоподвижный образ жизни и подвержен стрессам, прогноз ухудшается. Еще хуже, если шея не отдыхает во время сна. Например, из-за неподходящей подушки.

Проверить это просто: дискомфорт в шейном отделе, головные боли и онемение пальцев рук по утрам сигнализируют, что человек спал в неудобном положении. В процессе сна у него также формировался микроспазм, а эта проблема — накопительная. Чтобы этого избежать, нужно обеспечить себе отдых, при котором шея находится на одном уровне с позвоночником. Ратинов подчеркнул, что после выполнения этого простого условия и смены подушки на правильную мигрени проходят в 60-70% случаев.

Высота этой правильной подушки должна быть равна расстоянию от края плеча до основания шеи. Если человек спит на боку, нужна полушка повыше, если на спине — пониже. Наполнитель должен хорошо поддерживать тело в нужном положении. Тогда по ночам тело будет отдыхать, а риск развития мигрени значительно снизится.

Голова не при чем: врач-невролог назвал скрытую причину мигрени

