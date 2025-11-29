«Хороший мужик»: сын Ирины Дубцовой о ее новом возлюбленном

Больше года певица встречается с бизнесменом Иваном Петренко.

Сын Ирины Дубцовой назвал ее возлюбленного «хорошим мужиком»

Новый возлюбленный певицы Ирины Дубцовой, бизнесмен Иван Петренко отлично ладит с ее 19-летним сыном Артемом. Об этом корреспонденту 5-tv.ru удалось узнать на Церемонии вручения музыкальных премий Top Hit Music Awards 2025.

Молодой человек заявил, что Иван для него — друг и наставник, с которым можно от души посмеяться.

«И друг, и наставник — все вместе. И совет может дать, и можем с ним просто поржать», — поделился исполнитель дебютного трека «Патрики».

Кроме того, бизнесмен может прийти в студию звукозаписи, чтобы поддержать Артема. Сын Дубцовой коротко и точно описал Ивана.

«Хороший мужик», — резюмировал молодой артист.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в ноябре исполнительница хита «Медали» Ирина Дубцова представила в свете своего возлюбленного — бизнесмена Ивана Петренко. Несмотря на всю привлекательность новоиспеченного избранника, поклонники артистки заподозрили ее ухажера в неискренности. Ведь может так оказаться, что Ирине просто-напросто надоело быть в одиночестве и захотелось мужского внимания, а Иван удачным образом подвернулся похудевшей и похорошевшей певице.

