ФСБ начала публикацию данных КГБ о скрывшихся на Западе пособниках нацистов

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

В списке содержатся материалы о фашистах и их сообщниках, сбежавших в 40 стран мира после войны.

Куда бежали нацисты после Второй Мировой войны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Федеральная служба безопасности России приступила к обнародованию данных Комитета государственной безопасности СССР о пособниках немецких нацистов, которые после Второй мировой войны скрывались на Западе. Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России создал соответствующую рубрику «Красная книга КГБ СССР».

Как отмечается в релизе, еще осенью 1941 года советские органы госбезопасности начали устанавливать лиц, причастных к преступлениям против граждан СССР. Было зафиксировано более 50 тысяч фактов нацистских зверств.

В новом подразделе категории «История» на официальном сайте ведомства публикуются материалы КГБ СССР из «Списка установленных на жительстве в капиталистических странах изменников Родине, агентов иностранных разведок, участников антисоветских организаций, карателей и других государственных преступников». Материалы в списке рассортированы по странам.

После войны работники госбезопасности выявили нацистов и их пособников, сбежавших в 40 различных стран мира.

Ранее 5-tv.ru писал, что сотрудники ФСБ задержали россиянина за подготовку теракта на газопроводе в Подмосковье.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

12:31
В Курской области в результате атаки ВСУ поврежден объект энергетики
12:14
Один из причалов КТК поврежден в результате атаки ВСУ
12:00
Продал и забрал обратно: как покупатели остаются без квартир после сделок с пенсионерами
12:00
Создавали драму ради просмотров: участница «Мисс Вселенной» об изнанке конкурса
11:47
ФСБ начала публикацию данных КГБ о скрывшихся на Западе пособниках нацистов
11:30
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео