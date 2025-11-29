Пожар на НПЗ в Краснодарском крае после атаки БПЛА ликвидирован

Возгорание на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае удалось полностью устранить. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«На Афипском НПЗ полностью ликвидировали возгорание», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, сотрудники предприятия были эвакуированы.

По информации местных служб, причиной масштабного возгорания мог стать взрыв газового баллона. На месте работали пожарные расчеты и экстренные службы.

Известно, что Афипский НПЗ работает с 1963 года и является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих производств на юге страны. Ключевая разрабатываемая на предприятии продукция — газовый стабильный бензин, дизельное топливо, а также дистилляты газового конденсата, нефтяные тяжелые остатки и сера. Основным собственником завода в 2019 году стала «Ойл Технолоджис».

Ранее, писал 5-tv.ru, на нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА.

