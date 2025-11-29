На нефтезаводе в Краснодарском крае начался пожар после атаки украинских БПЛА

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 75 0

Весь персонал эвакуирован.

Где в России НПЗ пострадали от ударов БПЛА

Фото: © РИА Новости/Сергей Аверин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Северском районе Краснодарского края горит Афипский нефтеперерабатывающий завод. Возгорание началось из-за атаки украинских БПЛА. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Пламя охватило около 100 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет, работников эвакуировали в безопасное место. Резервуары с топливом не повреждены, однако нанесен ущерб части технического оборудования. Экстренные службы работают на месте ЧП, сообщили в штабе.

Ранее 5-tv.ru писал, что НПЗ в Волгоградской области загорелся из-за атаки дронов. Также ранее в Калужской области произошел пожар на предприятии после падения БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, о начале которой президент России Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. ВСУ применяют не только БПЛА, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
29 нояб
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума
29 нояб
Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
29 нояб
В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
28 нояб
В Новороссийске более 220 квартир повреждены из-за атаки украинских беспилотников
28 нояб
Силы ПВО уничтожили свыше 1,6 тысяч украинских беспилотников за неделю
28 нояб
Силы ПВО России за ночь уничтожили 136 украинских дронов над регионами РФ 
27 нояб
В Херсонской области свыше 71 тысячи жителей остались без света из-за атак ВСУ
27 нояб
Силы ПВО за ночь сбили 118 дронов ВСУ над регионами России
26 нояб
Силы ПВО уничтожили 19 беспилотников ВСУ за три часа
26 нояб
Силы ПВО за четыре часа уничтожили 12 украинских беспилотников
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

9:32
Неожиданный сюрприз: кто получит досрочную выплату зарплаты за декабрь
9:13
Зима не спешит: почему в России затянулась осень
9:00
Семья Брюса Уиллиса готовится к смерти актера: «Нам нужно это делать»
9:00
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025
9:00
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
8:56
В Таганроге украинские БПЛА повредили частный дом и общежитие техникума

Сейчас читают

В Таганроге начались восемь возгораний в результате атаки БПЛА
«Травматизация»: психолог оценила влияние на детей истязаний в нижегородском детсаду
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 ноября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео