Климов заявил о полной зависимости Зеленского от США после отставки Ермака

Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко

Степень свободы главы Незалежной «близится к нулю».

В каком положении находится Украина после отставки Ермака

Фото: Reuters/Louisa Gouliamaki

Климов: Зеленский находится на коротком поводке у США

Администрация США намеренно ограничивает возможности для любых маневров президента Украины Владимира Зеленского, тем самым показывая, что окончательное решение по вопросам Незалежной принадлежит президенту США Дональду Трампу. Таким мнением с 5-tv.ru поделился член российского Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов (СВОП).

«Загоняют Зеленского в угол, отсекают ему возможности для любого маневра. Убирают людей, на которых он многие годы рассчитывал, с тем, чтобы добиться от него того результата, который нужен Трампу и его команде», — прокомментировал сенатор Совета Федерации.

Климов уточнил, что если Зеленский хоть как-то хочет остаться на плаву, то он должен точно следовать указаниям Трампа и его команды, невзирая на возможное покровительство со стороны Лондона или Брюсселя. Он назвал степень свободы главы киевского режима «близкой к нулю».

«Он (Владимир Зеленский — Прим. ред.) на очень коротком поводке находится сейчас у американских хозяев», — отметил Андрей Климов.

По словам члена СВОП, имеющаяся у ФБР информация об отставке главы офиса президента Украины Андрея Ермака использовалась при 46-м президенте США Джо Байдене, однако именно сейчас ее решили опубликовать для достижения конкретных политических целей с американской стороны.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, НАБУ подготовило обвинение против главы офиса Зеленского Андрея Ермака. После чего НАБУ и САП провели у него обыск.

