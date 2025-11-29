Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 39 0

Послевоенный порядок в мире должен базироваться на возврате Киева к своей роли разграничительной линии между Россией и Западом.

Что будет с Украиной после СВО

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Оптимальным вариантом дальнейшей судьбы Киева после завершения украинского конфликта станет возврат страны к роли буферной зоны между РФ и НАТО. Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

По словам венгерского лидера, после того как боевые действия на Украине прекратятся, страна должна будет вернуться к прежней роли, став разделительной линией между Россией и Западом. По мнению Орбана, именно этот принцип должен стать базисом послевоенного порядка на мировой арене, и это является единственным возможным долгосрочным выходом.

Кроме того, Незалежная будет обязана сдать России часть территорий — ее границы должны проходить к западу от линии разграничения и заканчиваться на восточном фланге Североатлантического альянса, подчеркнул венгерский политик.

Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Орбаном назвал позицию премьер-министра Венгрии по украинской тематике взвешенной и отметил, что Москва и Будапешт могут откровенно обсуждать возникающие вопросы и искать решение проблем.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
Спецоперация
29 нояб
ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
29 нояб
ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины
29 нояб
Российский «Гиацинт-Б» уничтожил опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
29 нояб
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
29 нояб
Российские силы ПВО сбили 103 украинских беспилотника за ночь
28 нояб
Расчеты ПЗРК «Верба» успешно поохотились на дроны ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
28 нояб
РСЗО «Град» нанес удар по опорному пункту боевиков ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
27 нояб
«Точно пойдут дальше»: Путин рассказал о продвижении российских войск
27 нояб
«Темп увеличивается»: Путин о положительной динамике по всем направлениям СВО
27 нояб
В Верховной раде обвинили Зеленского в нежелании заключать мир
-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

14:00
Мозг «взрослеет» только к 32 годам: выделено пять эпох его развития
13:49
Орбан: после завершения конфликта Украина должна стать буферной зоной РФ и НАТО
13:34
Ибрагима Сулейманова обвиняют в двух убийствах и покушении
13:17
ВС РФ успешно продвигаются в Красноармейске ДНР
13:00
«Разум не стареет»: 105-летний философ о секрете долгой и спокойной жизни
12:46
ВС РФ поразили военно-промышленные и энергетические объекты Украины

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео