Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы пандемии птичьего гриппа

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 47 0

Ведомство ежедневно проводит мониторинг эпидемиологических рисков.

Какой сейчас уровень угрозы пандемии птичьего гриппа

Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Существующие на данный момент варианты птичьего гриппа не могут вызвать более опасную пандемию, чем COVID-19. Об этом рассказал Роспотребнадзор в заявлении, которое привело информагентство РИА Новости.

По информации ведомства, оснований для того, что циркулирующие варианты заболевания сильнее COVID-19 по симптоматике, нет.

«На текущий момент отсутствуют основания для выводов о том, что циркулирующие варианты птичьего гриппа способны вызвать пандемию, представляющую для человечества более высокую опасность, чем COVID-19», — отметили в Роспотребнадзоре.

Помимо этого, ведомство по-прежнему готово на высоком уровне к проблемной обстановке и ежедневно проводит мониторинг эпидемиологических рисков. Ситуация, которая связана с зоонозными инфекциями в России, стоит на постоянном контроле специалистов.

До этого, 27 ноября, агентство Reuters, сославшись на слова директора Центра инфекций дыхательных путей Института Пастера во Франции Мари-Анн Рамей-Вельти, передало, что мутация вируса птичьего гриппа якобы может вести к более масштабной пандемии, чем COVID-19. В издании отмечали, что в данном случае патоген сможет передаваться между людьми. К тому же указывалось, что мир уже лучше подготовлен к этой угрозе, поскольку есть готовые варианты вакцин и проверенные методы лечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что такое хенипавирус и чем он опаснее COVID-19.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-3° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.23
-0.02 90.82
0.03
Звездопад открывает денежный поток: финансовый гороскоп на декабрь 2025

Последние новости

18:50
Силы ПВО уничтожили шесть украинских беспилотников над регионами России за день
18:33
Во Владивостоке объяснили ситуацию со сдачей билетов на концерт Долиной
18:14
Орбан анонсировал заключение нескольких сделок после встречи с Путиным в Москве
18:00
Укрепляет союз: пары с одинаковым отношением к алкоголю счастливее в браке
17:46
Роспотребнадзор заявил об отсутствии угрозы пандемии птичьего гриппа
17:32
Рябков указал на попытки европейских стран помешать решению конфликта на Украине

Сейчас читают

«Победа для нас»: «Город 312» о возвращении Аи на сцену
Охота на беспилотники! Лучшее видео из зоны СВО
Прическа на удачу в новом году: лунный календарь стрижек на декабрь 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Когда в России День матери в 2025 году и как поздравить маму
Гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2025 — любовь деньги
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026
Любовный гороскоп на декабрь 2025 для знаков зодиака: видео