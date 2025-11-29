Сергей Собянин сообщил о строительстве пяти мостов в Москве в 2025 году

|
Анастасия Федорова
В столице возводят еще три переправы через Москву-реку.

Какие мосты открыли в Москве в 2025 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В 2025 году в Москве открыли пять мостов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Один из них — мост Академика Королева — запустили ко Дню города. Он связал Шелепихинскую набережную с Филевской поймой и Национальным космическим центром. Еще два моста возвели в рамках продления Мосфильмовской улицы: с них открывается живописный вид на ландшафтный заказник и прилегающую территорию. Кроме того, в начале года был открыт велопешеходный мост в Нагатинском Затоне.

Всего в столице с 2011 года построили 37 автомобильных и пять пешеходных мостов. Многие из них стали архитектурными символами районов. К таким объектам относится, например, Гагаринский мост с алыми арками, который уже называют визитной карточкой Хорошево-Мневников и Филевского парка. Новый мост через Водоотводный канал сегодня стал частью популярного прогулочного маршрута.

Сейчас ведется строительство еще трех мостов через Москву-реку: пешеходного между Хорошево-Мневниками и Крылатским, пешеходного между Мневниковской поймой и парком «Фили», а также уникального автодорожного моста-паруса в створе Новозаводской улицы.

С 2011 года каждый мост прошел различные виды ремонта, включая объекты культурного наследия — Большой Москворецкий и Большой Каменный. Реставрацию Большого Каменного моста завершили за 14 месяцев, при этом движение для автомобилистов и пешеходов не перекрывали.

В 2024 году также восстановили Ростокинский акведук — объект культурного наследия регионального значения.

